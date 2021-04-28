افضل عروض كيا في رمضان 2021 بالمملكة

عروض كيا في رمضان من اهم العروض التي أعلنت عنها شركه الجبر في شهر رمضان والتي أعلنت عنها علي الصفحة الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي شملت سيارتين من اهم سيارات كيا والتي يستعملها الشعب السعودي والتي تتميز بالراحة والرفاهية، كما تسال السعوديين عن العروض علي سيارات انفينيتي و اهم العروض علي السيارات بالمملكة والتي تم إطلاقهم حديثا بشهر رمضان والتي شملتهم العروض أيضا، والآن سوف نقوم بشرح عروض كيا بالتفصيل مع توضيح العروض عليها بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

عروض كيا في رمضان

أعلنت شركه كيا الجبر عن إطلاقها لعروض جديده والتي شملت سيارات كيا الرائعة كما أعلنت أيضا شركه كيا الجبر عن ميعاد بدء العروض من 11 أبريل 2021 وتنتهي في 12 مايو 2021 كما اعلن أيضا عن السيارات التي شملهم العرض وهما كيا سيراتو 2020 آل وسياره كيا آل اكس 2021 k5 كما أعلنت أيضا عن مواصفات السيارتين والتي سوف نقوم بشرحهم في الأسفل مع توضيح كيفيه الحصول علي العروض.

كيا سيراتو 2020 آل

أعلنت كيا الجبر عن مواصفات السيارة والتي نلخصها لكم من خلال الأتي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 1.6 لتر بمعدل استهلاك 15.2 لكل كيلو.

4 أسطوانات لتوليد 126 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي وحساسات خلفيه.

2 وسائد هوائيه ومقاس عجلات 15ومقاعد مخمل.

نظام تثبيت سرعه وأقفال ألية ونوافذ كهربائيه.

مراقبه ضغط الهواء في العجل وفرامل مانعه للانزلاق.

عروض كيا سيراتو 2020 آل

كما أعلنت كيا الجبر عن السيارة بقسط شهري 858 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيا آل اكس 2021 k5

كما أعلنت أيضا كيا الجبر عن مواصفات السيارة والتي تتلخص في الأتي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 2 لتر بمعدل استهلاك 15.5 لكل كيلو.

4 أسطوانات لتوليد قوه 152 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي.

2 وسائد هوائيه ومقاس عجلات 17 ومقاعد مخمل.

نظام تثبيت سرعه وأقفال ألية ونوافذ كهربائيه وتحكم من المقود.

عروض كيا آل اكس 2021 k5

أعلنت الجبر عن السيارة بقسط شهري 1202 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض كيا

كما أعلنت الجبر علي أن العروض تقدم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري كما يمكن الحصول عليها بتعبئة نموذج السيارة الخاص وإرساله إلي كيا الجبر والبنك الأهلي وبعدها سيتم التواصل بسرعه.