موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما اليوم والقنوات الناقلة في نصف نهائي الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب أولد ترافولد مباراة مانشستر يونايتد ضد روما اليوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 في ذهاب الدور نصف النهائي في اليوروبا ليج، حيث تتنافس أربع فرق على لقب البطولة التي تشهد مباراة أخرى في نفس الدور تجمع فريق فياريال الأسباني على ملعبه لا سيراميكا ضد فريق أرسنال الإنجليزي، ويأمل الشياطين الحمر في تحقيق لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخهم بعدما حققوا لقبها من قبل مرة وحيدة موسم 2017 على حساب أياكس أمستردام الهولندي في المباراة النهائية بانتصاره بهدفين دون رد سجلهما كلا من بول بوجبا وهنريك مختاريان، وسينطلق موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

اليونايتد ضد روما في مباراة قوية يأمل فيها رفاق سولسكاير تحقيق فوز يسهل من مهمته في مباراة الإياب على ملعب الأولمبيكو من أجل التأهل للمباراة النهائي في اليوروبا ليج، ومواصلة مشواره الناجح في البطولة التي انتقل للمشاركة فيها بعدما تواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا خلف باريس سان جيرمان، ولايبزيغ، وبدأ الفريق مشواره في اليوروبا ليج من دور الـ 32 حين التقى مع ريال سوسيداد الأسباني، وتمكن من تخطيه بمجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية دون رد، حيث انتهت مباراة الذهاب في اسبانيا بفوز المانيو برباعية، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي ليتأهل اليونايتد لملاقاة ميلان الإيطالي في دور الستة عشر ويتخطاه بمجموع المبارتين بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يلاقي غرناطة الأسباني في ربع النهائي ويتخطاه بمجموع المبارتين برباعية دون رد، حيث فاز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدفين دون رد.

فريق روما يأمل في تخطي اليونايتد للتأهل إلى نهائي اليوروبا ليج للمرة الأولى في تاريخه في مشاركته السابعة عشر في البطولة التي بدأ مشواره بها هذا الموسم من مرحلة المجموعات، وتمكن من تخطيه للتأهل إلى دور الـ 32 لملاقاة فريق سبورتنج براغا البرتغالي، وتمكن من تخطيه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل لملاقاة شاختار الأوكراني في دور الستة عشر ويتخطاه بخمسة أهداف مقابل بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المبارتين، ثم يلاقي فريق أياكس في ربع النهائي ويتخطاه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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تعليق: سوار الذهب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وروما اليومالقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وروما