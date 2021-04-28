موقع نتيجة نظام نور برقم الهوية فقط 1441-1442 noor رابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني

نظام نور1442، بعد أنتهاء العام الدراسي في المملكة العربية السعودية، ينظر الجميع نتيجة نظام نور برقم الهوية فقط 1442، حيث يعتبر نظام نور داخل السعودية من أهم البرامج التعليمية التي يسعي الجميع في التسجيل بها، وفي خطوة تسهيل من الوزارة للحصول علي النتيجة أصبح من الممكن الحصول علي النتيجة برقم الهوية فقط.

نتائج الفصل الدراسى الثانى برقم الهوية، حدد وزارة التعليم غدا الخميس الموافق التاسع والعشرون من شهر ابريل 2021، ميعاد لظهور النتائج لطلبة وطالبات الابتدائي والمتوسط والثانوي عبر نظام نور برقم الهوية فقط، وذلك بعد اعتمادها من الجهات المختصه.

نتيجة نظام نور برقم الهوية فقط 1442

ينتظر الجميع داخل المملكة العربية السعودية من طلاب وطالبات وأولياء الأمور، اعلان نتيجة الصف الثاني الدراسي بعد عام دراسي أستثنائي مرت بيه المملكة بعد قرار أستئناف الدراسة في ظل موجة كورنا التي أجتاحت البلاد وبلاد العالم، ولكن دخلت التحدي من خلال التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي التي عملت علي تسهيل العملية التعليمية للطلاب والطلبات، وبعد الانتهاء من اداء الاختبارات ينتظر الطلاب ظهور النتيجة، تم تفعيل اليوم الخميس نشرعبر نظام نور رابط تفعيل النتيجة برقم الهوية للمرحلة الابتدائية فقط وذلك عبر الموقع الرسمي

هاااام جداً

بعد قليل تفعيل نظام نور برقم الهوية 👇👇https://t.co/nZftqXBIpw

فعل جرس الاشعارات لتصلك رابط نور المفعل pic.twitter.com/XzoDoPpTqy — نظام نور 1442 (@noor_moe_sa1439) April 28, 2021

لذلك عليك فقط الدخول علي الرابط وكتابة الرقم الهوية الخاص بالطالب والحصول علي النتيجة مباشرة متمنين للجميع التوفيق. خطوات معرفة نتائج نظام نور

يريد الجميع معرفة ماهى الخطوات التى يجب اتباعها للوصل الى نتائج الفصل الدراسى الثانى سنعرضها لكم عبر موقعنا ثقفنى.

اول خطوة يجب الدخول على موقع الرسمى الخاص بنظام نور.

يجب تسجيل اسم المستخدم المسجل، وتسجيل كلمة السر الخاصة بالحساب.

يجب تسجيل رمز التحقق.

ثم يجب الضغط على تسجيل الدخول.

تلك الخطوات لمن هو مسجل بالفعل على نظام نور، فى حالة عدم التسجيل والدخول لاول مرة يجب انشاء حساب على نظام نور بتسجيل البيانات المطلوبة ورقم الجول، ثم تسجيل رمز التحقق.

يتم ايضا معرفة نتائج المرحلة الابتدائية1442، عبر منصة مدرستى، نتائج الطلاب بؤقم الهوية نظام نور، عبر موقع ثقفنى