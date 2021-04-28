لبنان يعلن حظر التجول أربعة أيام ويمنع استقبال الوافدين من الهند والبرزايل

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث فى لبنان منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ابتداءً من الساعة الخامسة من صباح السبت 1 مايو لغاية الساعة الخامسة من صباح الثلاثاء 4 مايو.





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