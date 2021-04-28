ظهرت الآن نتائج الثالث متوسط والسادس الإعدادي / استعلم عن نتائج التمهيدي بالعراق 2021، ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثالث المتوسط تمهيدي بفارغ الصبر، ولذلك قامت وزارة التعليم العراقي بالإعلان عن أنها على وشك الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بنتائج طلاب الصف الثالث المتوسط لعام 2021،وأنها سوف تقوم بالإعلان عن النتائج قبل حلول عيد الفطر المبارك، كما أن جميع الأسر العراقية أصبحت قلقة بشأن أبنائها بسبب زيادة انتشار معدل الإصابة بفيروس كورنا المستجد، وخاصة بعد دخول العراق ممر زيادة، مما أثار الفوضى والقلق بين الأسر العراقية، وبناءً على ذلك قامت وزارة الصحة النيابية برئاسة سلمان حسن بمطالبة وزارة التعليم العراقي بتغير طريقة حضور الطلاب من الحضور في المدارس إلى الحضور عبر المواقع الإلكترونية.

أعلنت وزارة التعليم في العراق أن نتائج الصف الثالث المتوسط سوف تكون خلال الأسبوع القادم فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بنتائج الطلاب، وأشارت إلى أنه سوف يكون بإمكان جميع الطلبة تحميل النتائج من خلال المنزل بكل سهولة، عن طريق شبكات الإنترنت بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وللحصول على رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط يكون من خلال:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية. نضغط على ذر خدمات ثم نضغط على اختيار نتائج. ومن ثم نختار نتيجة الصف الثالث المتوسط. ثم نقوم بكتابة رقم المقعد المخصص لكل طالب. نتأكد من صحة كتابة رقم المقعد ثم نضغط على عرض النتيجة.

وتوجد بعض الأقاويل التي انتشرت خلال حول ظهور النتيجة خلال ساعات فقط، ولكن سرعان ما نفت ووزارة التعليم العراقي هذا الكلام وأكدت على أنها ما زالت تنهي الإجراءات الخاصة بامتحانات الصف الثالث المتوسط وكذلك السادس الإعدادي، وأنها فور الانتهاء سوف تقوم بالإعلان عن النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

يجب العلم بأن نسبة النجاح مرتفعة بصورة كبيرة، وذلك بسبب وجود فيروس كورنا مما جعل القلق مصاحب للطلاب أثناء فترة الامتحانات، ولذلك قرر وزير التربية العراقية بتحضير الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط مما أدى إلى ارتفاع نسبة النجاح.