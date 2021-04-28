تمويل السيارات مصرف الإنماء يصل 2 مليون ريال وفترات سداد تصل 60 شهر

تمويل السيارات مصرف الإنماء من اهم التمويلات التي يقدمها مصرف الإنماء والذي اعلن عنه المصرف عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما اعلن المصرف حديثا أيضا علي التمويل الشخصي والذي يصل إلي 5 مليون ريال وفترات سداد مريحه و التمويل الإضافي الذي يمكن للعميل الحصول عليه بكل سهوله ويسر الذين اعلن عنهم حديثا، كما سوف نقوم الآن بتوضيح تمويل السيارات بالمملكة ومميزاته وشروطه وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا من خلال المقالة الأتية.

تمويل السيارات مصرف الإنماء

يعمل مصرف الإنماء علي تمويل السيارات الذي يساندك في اختيار السيارة الأنسب إليك أو سياره أحلامك وبتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضبطها وذلك لان المصرف يعمل علي شريحه عاليه جدا من العملاء والتي تعكس القيمة المبنية علي الشفافية والاحترام والابتكار الحديث وتلبيه جميع احتياجاتهم من تمويلات وخدمات ومميزات، كما اعلن المصرف عن رقم 8001208008 وهو الرقم الخاص بخدمه العملاء والذي صمم للاستفسارات وتوضيح التمويل.

مميزات تمويل السيارات

كما اعلن المصرف عن اهم المميزات التي يقدمها التمويل والتي نوضحها لكم من خلال الأتي:

التمويل يضل إلي 2 مليون ريال سعودي.

الموافقة الفورية والسريعة.

التمويل لحد اقصي لسياره واحده وتصل قيمتها 500000 ريال.

فتره سداد تصل إلي 60 شهر.

التمويل يعطي بدون كفيل.

حريه اختيار العميل للموردين المعتمدين والذين يتعامل معه المصرف.

الرسوم الإدارية للتمويل قيمتها 1% من مبلغ التمويل أو حد اقصي 5000 ريال بحد اقصي.

شروط تمويل السيارات

والجدير بالذكر أيضا انه تم الإعلان عن الشروط والمتطلبات الخاصة بالتمويل والتي تكتمن في النقاط الأتية:

هويه وطنيه ساريه للعميل.

يجب تحديد مصدر شراء السيارة.

تحديد نوع وماركة السيارة.

الحصول علي الحد الشامل.

يجب تعبئه نموذج تمويل السيارات بنجاح.

فتح حساب لدي مصرف الإنماء إن لم يوجد.

التعريف بالراتب ويكون مصدق عليه من جهه عمل العميل.

تحويل الراتب لدي مصرف الإنماء.

يجب أن يكون العميل في جهه عمل معتمده لدي مصرف الإنماء.

كيفيه الحصول علي التمويل

كما اعلن المصرف عن طريقه وكيفيه الحصول علي التمويل الكترونيا وذلك من خلال اتباع الأتي: