السلالة الهندية تستطيع تحييد المناعة المكتسبة ضد كورونا

■ الجزائر تتجه لإنتاج لقاح سبوتنيك5 الروسي

■ انتشار كبير للسلالة البريطانية فـي تونس

■ منصة إلكترونية لتلقي اللقاح بسوريا

■ إيران تخشى انتشار سلالتي جنوب إفريقيا والهند

جنيف ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة في الهند تشير إلى قدرتها الكبيرة على العدوى ومقاومتها للأجسام المضادة لدى المتعافين من المرض والمطعمين ضده، وقد صرحت الدائرة الإعلامية في منظمة الصحة العالمية: “اكتشفت أنواع جديدة في الهند، من بينها (بي.1.617)، هذا النوع يشمل طفرتي (إي 484 كيو) و(إل 452 آر)، الذي عرف لأول مرة في الهند في عيِّنات جُمعت في الأول من ديسمبر 2020، ويجري دراسة بيانات الطفرة”. وتشير نتائج الأبحاث الأولية، وفقا للخبراء، إلى أن طفرة “إل 452 آر”، يمكن أن تؤثر على فاعلية بعض علاجات الأجسام المضادة، فيما يمكن لـ”إي 484 كيو” تحييد الأجسام المضادة، وبذلك، تكون الأجسام المضادة التي تكونت عند الأشخاص المتعافين من المرض غير قادرة على مكافحة الطفرة الجديدة. في الوقت نفسه، تتمتع السلالة الجديدة أيضا بدرجة عالية من الضراوة، مثل السلالات المكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل. ووفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لم يتضح بعد ما الذي أثر على طفرات الفيروس في الهند، ولكن من المرجح، أن أحد العوامل كان تنظيم فعاليات جماعية أدت إلى زيادة انتشاره، وكذلك التخفيف من إجراءات مكافحة كوفيد في الهند، في السياق قال مدير مركز أبحاث “جاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينسبورج، إن لقاح “سبوتنيك5”، سيكون فعالا أيضا ضد الطفرة الهندية لفيروس كورونا. وأوضح جينسبورج لوكالة “سبوتنيك” الروسية: أن “لقاح سبوتنيك5 سيكون فعالا ضد الطفرة الهندية، لأن التطعيم المزدوج للقاح الروسي، يعطي عيارا عاليا من الغلوبولين المناعي الوقائي، حتى لو تم تغيير الطفرة”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا حول العالم 149 مليونا و328ألفا و858 حالة، إلى ذلك سجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير عندما رصدت 1001 إصابة، في الجزائر أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، أمرا بتنفيذ مشروع إنتاج لقاح “سبوتنيك5” الروسي المضاد لفيروس “كورونا” المستجد والإسراع في وتيرة التطعيم وطنيا. في السياق تفاقمت المخاوف في تونس من تبعات استفحال فيروس كورونا، في ظل الانتشار غير المسبوق للسلالة البريطانية في تونس وحديث وزير الصحة عن اكتشاف سلالة جديدة وتسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا وعشرات الوفيات بالوباء، يأتي هذا في وقت حذر فيه أطباء ومسؤولون في قطاع الصحة من عدم قدرة المستشفيات العمومية على استقبال المصابين ولجوء البعض منهم إلى الاختيار بين المرضى وفقا لحالتهم وأعمارهم بسبب امتلاء أسرة الإنعاش ونفاد الأكسجين. في سوريا قال وزير الصحة حسن غباش، إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لعمليات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد الذي وصل إلى دمشق عبر منصة “كوفاكس”. وأوضح الوزير أن المنصة تهدف إتاحة الفرصة للراغبين بتلقي اللقاح للتسجيل فيها لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تسهيل عملية إعطاء اللقاح.

دوليا، أعلنت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل (أنفيزا)، معارضتها لاستيراد لقاح “سبوتنيك5” الروسي المضاد لمرض “كوفيد19”. وقالت الوكالة الصحية في بيان لها إنها تحتاج إلى “بيانات متسقة وموثوقة” بشأن اللقاح. وجاء القرار بالإجماع بعد نحو خمس ساعات من المداولات. من جهته قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن إيران رصدت ثلاث حالات يشتبه في أنها إصابات بسلالة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة في جنوب إفريقيا.