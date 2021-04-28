أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المحامي احمد الأبيض

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المحامي احمد الأبيضبعث الشيخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة المحامي/ احمد محمد الابيض، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والمستشار القانوني للمؤتمر الشعبي العام، نائب نقيب المحامين اليمنيين السابق، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد والذي يعد واحدا من اعلام الحركة الوطنية والقومية في اليمن، وله اسهام فاعل في وضع المداميك الاولى للعمل النقابي القانوني في اليمن وترسيخ مهنة المحاماة والدفاع عن استقلاليتها، منوها كذلك إلى ما تحلى به الفقيد من التزام مهني وتفان وإخلاص واخلاق رفيعة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى / طه أحمد محمد الابيض، وإخوانه ، وكافة آل الأبيض، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

