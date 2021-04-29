البرلمان الأوروبي يُلزم المنصات الإلكترونية بحذف ”المحتوى الإرهابي” خلال ساعة

تبنى البرلمان الأوروبي، قرارا يفرض على المنصات الإلكترونية حذف المحتويات "ذات الطابع الإرهابي"، في غضون ساعة.
وبحسب موقع "فرانس 24"، فإن البرلمان الأوروبي وافق على هذه القرار خلال جلسته اليوم الأربعاء.
وكان نص القرار قد تم التوافق بشأنه في ديسمبر بين البرلمان والمجلس الأوروبي.
يتيح القرار فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو "ذات الطابع الإرهابي" خلال ساعة من المنصات الإلكترونية.
وفي تعليقها على القرار، قالت مفوضة الشؤون الداخليّة في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن هذا القرار سيجعل من الصعب على "الإرهابيين" استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد والتحريض على الهجمات وتمجيد أعمالهم الوحشية.
وهذا القرار يمهد الطريق لتطبيق هذه القيود المشددة العام المقبل في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية الجلسة، اعتمد البرلمان النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل للحل الوسط الذي تم التوصل إليه في ديسمبر مع المجلس الأوروبي.
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