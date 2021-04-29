فنزويلا: مقتل 8 جنود في معارك مع جماعات مسلحة على الحدود الكولومبية

قال وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، اليوم الأربعاء، إن ثمانية جنود قتلوا في معارك، مع استمرار الاشتباكات بين الجيش الفنزويلي وجماعات مسلحة غير قانونية على الحدود مع كولومبيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، في منشور مقتضب على موقع الوزارة الإلكتروني، ذكر بادرينو أسماء الجنود الثمانية، دون تفاصيل عن كيفية مقتلهم.

وكان بادرينو قد قال، يوم الاثنين، إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات الجيش في المواجهات على الحدود خلال الساعات الاثنتين والسبعين السابقة، لكنه لم يحدد عدد القتلى. ولم ترد وزارة الإعلام حتى الآن على طلب للتعليق.

واندلع القتال في المناطق الحدودية من ولاية أبور في أواخر مارس ، مما دفع آلاف المدنيين الفنزويليين للفرار عبر الحدود إلى كولومبيا، حسبما ذكرت جماعات حقوقية.

ولم تحدد السلطات الجماعات التي تقاتلها، لكن المعارضة تتهم رئيس البلاد نيكولاس مادورو، منذ فترة طويلة، بإيواء أعضاء من حركات مسلحة كولومبية بما فيها جيش التحرير الوطني، ومنشقون عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين رفضوا الالتزام باتفاق سلام أبرم، عام 2016.