موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية والتحقق Noor Results 1442 لاستخراج الشهادات اليوم

ننشر موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق “إشعارات الفصل الدراسي الثاني” Noor Results الرسمي التابع لوزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية فقط عبر موقع نظام نور بالسجل المدني 1442، حيث يوفر برنامج نظام نور بدون كلمة سر إمكانية استخراج شهادات الطلاب بدون كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ولكن يحتاج فقط لتعبئة رقم السجل المدني لولي الأمر أو الطالب، ثم كتابة رمز التحقق الموجود بالصورة والنقر على ابحث، ويتم البحث حالياً عن رابط نظام نور بالهوية فقط من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات، لذلك قمنا بتوفير موعد إطلاق رابط موقع نور بالسجل المدني فقط من جانب وزارة التعليم عام.

موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط 1442

بعد أن تم الانتهاء من فترة الاختبارات الخاصة بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة بالتعليم العام بالمملكة العربية السعودية، فقد تم الإعلان من جانب كافة المدارس الابتدائية عن الانتهاء من رصد الدرجات للطلاب والطالبات وتدقيقها واعتمادها من جانب القادة، إلى جانب إعلان النتائج برقم الهوية من جانب بعض المدارس المتوسطة.

وفيتم البحث حالياً عن رابط نظام نور برقم الهوية فقط للاستعلام عن إشعارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ، وكما يعلم الجميع أن وزارة التعليم توفر رابط نظام نور الصفحة الرئيسية المركزي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم الممثلة في اسم المستخدم وكلمة المرور المزود بها من المدرسة.

ولكن متى يتم تفعيل وإطلاق رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق؟ وهنا نود أن نحيطكم علماً بأن وزارة التعليم تقوم بإطلاق رابط نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري بعد الانتهاء من رصد كافة الدرجات واعتمادها لجميع الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، ومن المقرر وفقاً للنظام الساري أن يكون موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية noorresults يوم الخميس بتاريخ السابع عشر من شهر رمضان 1442هـ.

تفعيل نظام نور برقم الهوية 1442

حددت وزارة التعليم عام يوم الخميس بتاريخ 17 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 27 أبريل 2021م موعداً لإطلاق ونشر نتائج الطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، وذلك بعد الانتهاء من فترة الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانوية، ومن يرغب في استخراج الشهادات خلال الوقت الحالي، فيجب دخول نظام نور لولي الأمر 1442 باتباع الرابط التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

ويجب العلم أن هناك بعض المدارس المتوسطة والثانوية قد قامت بالإعلان عن نشر نتائج الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي التعليمية أو عبر نظام نور لنتائج الطلاب 1442، حيث أعلن مجمع بسل للبنات بالطائف اليوم عن اعتماد ونشر نتائج المرحلة المتوسطة والصف الثاني الثانوي 1442.

كما أعلنت متوسطة جمانة بنت أبي طالب عن نشر نتائج الطلاب الفصل الثاني 1442، ومن يرغب في التعرف على كيفية دخول نظام نور لاستخراج نتائج الطلاب من برنامج نور التعليمي، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني، كما يمكنكم التعرف أيضاً على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب بدون رقم سري الفصل الدراسي من خلال المقال.

شروط نجاح الطالب بالمرحلة الابتدائية نظام نور

يشترط لنجاح الطالب بالمرحلة الابتدائية أولاً النجاح في مواد التقويم المستمر، وذلك عن طريق إتقان 75% من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان متفوق أو متقدم أو متمكن، ويجب أن تتضمن جميع المعايير الحد الأدنى، والنجاح في مواد التقويم المستمر والختامي “مواد الاختبارات التحريرية النهائية”.

وذلك بحصول الطالب على النهاية الصغرى في نهاية العام الدراسي وهي 50 درجة من المجموع الكلي 100 درجة بجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى تحقيق النسبة الشرطية وهي 20% بدرجة الاختبار النهائي للفصل الثاني، وفي حال تغيب الطالب بدون عذر مقبول عن نهاية اختبارات الفصل الأول يكمل في المادة.

شروط نجاح الطالب بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور

يشترط لنجاح الطالب بالمرحلة المتوسطة حصوله على النهاية الصغرى بنهاية العام الدراسي وهي 50 درجة من المجموع الكلي 100 درجة بمادتي الدين واللغة العربية، و40 درجة من المجموع الكلي 100 درجة في باقي المواد، إلى جانب تحقيق النسبة الشرطية وهي 20% بدرجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني.

كما يشترط لنجاح الطلاب بالمرحلة الثانوية الحصول على النهاية الصغرى وهي 50 درجة من المجموع الكلي 100 درجة بكافة المواد الدراسية، إلى جانب حضور اختبار نهاية المستوى.

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر أو المستخدم

في حال فقدان اسم المستخدم أو كلمة السر المزود بها من المدرسة لدخول نظام نور لولي الأمر 1442، فيتم إعادة ضبط اسم المستخدم أو كلمة السر مرة أخرى من خلال دخول نظام نور الصفحة الرئيسية والنقر على “هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم”، ثم اتباع الخطوات التالية:

تفعيل نظام نور برقم الهوية من وزارة التعليم

ينتظر أولياء الأمور مع الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد لنشر نتائج المتوسطة والثانوية إطلاق وتفعيل رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية الجديد، وفور تفعيل الرابط سيتم توفيره عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

إعلان نتائج المتوسطة والثانوية اليوم

تم إعلان نتائج العديد من المدارس المتوسطة والثانوية اليوم مع بداية الساعات الأولى من صباح الأربعاء بتاريخ السادس عشر من شهر رمضان 1442هـ، ويمكنكم التعرف على المدارس التي نشرت شهادات الطلاب عبر نظام نور للشهايد من خلال التالي:

(ثانوية الإمام أحمد بن حنبل بتعليم القريات – مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المتوسطة بتعليم ينبع – مدرسة الفضيل بن عياض الثانوية بتعليم الشرقية – الابتدائية التاسعة والثمانون والمتوسطة الثامنة والثلاثون بتعليم غرب المدينة – المتوسطة 187 بتعليم الرياض – ثانوية أنس بن مالك وعقبة بن نافع المتوسطة بتعليم المدينة المنورة – الثانوية الثالثة بالقيصومة – متوسطة وثانوية أبو حجر الأعلى بتعليم جازان – المتوسطة الرابعة والأربعون بالمدينة المنورة – متوسطة أبان بن سعيد بتعليم الرياض – متوسطة وثانوية صيادة بنات بتعليم الطائف – ثانوية أبي عامر الأشعري ببدر).

دخول نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد

تم إضافة أيقونة بوابة النفاذ الوطني الموحد في نظام نور الصفحة الرئيسية من جانب وزارة التعليم اليوم الخميس بتاريخ 29 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 17 رمضان 1442هـ للدخول إلى نظام نور لنتائج الطلاب عن طريق تعبئة بيانات الحساب الخاص بمنصة أبشر (اسم المستخدم – كلمة المرور).

حيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بمنصة أبشر في الخانات الخاصة بنظام نور ثم كتابة رمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول، وسيتم الدخول إلى نظام نور لولي الأمر أو الطالب، كما يمكن تسجيل دخول نظام نور للنتائج عن طريق النقر على أيقونة “بوابة النفاذ الوطني الموحد”، ثم تعبئة بيانات الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب أبشر.

ثم كتابة الرمز المرئي بالصورة، وسوف تصلك رسالة التأكد والتحقق على الجوال الخاص بك المسجل لدى أبشر، ثم النقر على “تسجيل الدخول”، وسيتم التحويل تلقائياً إلى نظام نور لنتائج الطلاب الرسمي، ومن يرغب في التعرف على موعد تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية أو بالسجل المدني وبدون رقم سري، يمكنه ذلك من خلال المقال،