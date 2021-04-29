موعد مباراة برشلونة وغرناطة القادمة والقنوات الناقلة بالدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وغرناطة ، يستضيف ملعب الكامب نو أحداث اللقاء الكبير، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر الدوري الإسباني، يسعى النادي الكتالوني إلى الفوز بالمباراة وإضافة ثلاث نقاط مهمين جداً، في ظل الصراع المحتدم بين الثلاثة الكبار أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، حيث يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة، وهو نفس رصيد الملكي ريال مدريد، ويتأخر عن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين فقط، ولذلك كل نقطة مهمة وكل مباراة تعتبر بطولة في حد ذاتها، وكان رفاق ميسي قد استطاعوا الفوز في آخر جولتين بالدوري أمام خيتافي وفياريال، مما أعطى للفريق دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء غرناطة، وفي المقابل يدخل غرناطة اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة، ويسعى لإحداث مفاجئة من العيار الثقيل بالتغلب على الكتالوني برشلونة، وتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام إشبيلية بهدفين لهدف، ولا يرغب في خسارة مباراته الثانية على التوالي رغم قوة المنافس، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير للبرسا بأربعة أهداف دون رد. موعد مباراة برشلونة وغرناطة موعد مباراة برشلونة وغرناطة يستضيف ملعب الكامب نو اللقاء المنتظر، وذلك يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حسب التوقيتات التالية: 17:00:- الساعة الخامسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

19:00:- السابعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

20:00:- الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والأردن وفلسطين وقطر والبحرين والكويت.

21:00:- التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. ترتيب الدوري الإسباني # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 33 22 7 4 5 22:60 38 73 2 برشلونة 32 22 5 5 6 29:76 47 71 3 ريال مدريد 33 21 8 4 5 24:56 32 71 4 إشبيلية 33 22 4 7 5 26:49 23 70 5 ريال سوسييداد 33 14 11 8 5 34:51 17 53 6 ريال بيتيس 33 14 8 11 5 45:42 -3 50 7 فياريال 33 12 13 8 5 38:50 12 49 8 أتلتيك بيلباو 33 10 12 11 5 36:43 7 42 9 غرناطة 32 12 6 14 6 53:41 -12 42 10 سيلتا فيغو 33 10 11 12 5 51:44 -7 41 11 أوساسونا 33 10 10 13 5 39:31 -8 40 12 ليفانتي 33 9 11 13 5 46:38 -8 38 13 قادش 33 9 10 14 5 49:28 -21 37 14 فالنسيا 33 8 12 13 5 48:41 -7 36 15 خيتافي 33 8 10 15 5 39:26 -13 34 16 ديبورتيفو ألافيس 33 7 10 16 5 49:28 -21 31 17 بلد الوليد 33 5 15 13 5 45:31 -14 30 18 إلتشي 33 6 12 15 5 49:29 -20 30 19 هويسكا 33 5 12 16 5 50:31 -19 27 20 إيبار 33 4 11 18 5 46:23 -23 23 ترتيب الدوري الإسبانيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، نقل مباريات الدوري الإسباني، في شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة عبر القناة التالية: beIN Sports HD 1.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف. بطاقة مباراة برشلونة وغرناطة المباراة برشلونة – غرناطة البطولة الدوري الإسباني – الأسبوع الثالث والثلاثون الموعد والتوقيت الخميس 29 أبريل – السابعة بتوقيت القاهرة – الثامنة بتوقيت مكة المكرمة الملعب الكامب نو القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 بطاقة مباراة برشلونة وغرناطة الوسوم

موعد مباراة برشلونة وغرناطة ، يستضيف ملعب الكامب نو أحداث اللقاء الكبير، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر الدوري الإسباني، يسعى النادي الكتالوني إلى الفوز بالمباراة وإضافة ثلاث نقاط مهمين جداً، في ظل الصراع المحتدم بين الثلاثة الكبار أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، حيث يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 71 نقطة، وهو نفس رصيد الملكي ريال مدريد، ويتأخر عن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين فقط، ولذلك كل نقطة مهمة وكل مباراة تعتبر بطولة في حد ذاتها، وكان رفاق ميسي قد استطاعوا الفوز في آخر جولتين بالدوري أمام خيتافي وفياريال، مما أعطى للفريق دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء غرناطة، وفي المقابل يدخل غرناطة اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة، ويسعى لإحداث مفاجئة من العيار الثقيل بالتغلب على الكتالوني برشلونة، وتعويض خسارته في الجولة السابقة أمام إشبيلية بهدفين لهدف، ولا يرغب في خسارة مباراته الثانية على التوالي رغم قوة المنافس، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز كبير للبرسا بأربعة أهداف دون رد. موعد مباراة برشلونة وغرناطة موعد مباراة برشلونة وغرناطة يستضيف ملعب الكامب نو اللقاء المنتظر، وذلك يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 حسب التوقيتات التالية: 17:00:- الساعة الخامسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

18:00:- السادسة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

19:00:- السابعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

20:00:- الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والأردن وفلسطين وقطر والبحرين والكويت.

21:00:- التاسعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. ترتيب الدوري الإسباني # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 33 22 7 4 5 22:60 38 73 2 برشلونة 32 22 5 5 6 29:76 47 71 3 ريال مدريد 33 21 8 4 5 24:56 32 71 4 إشبيلية 33 22 4 7 5 26:49 23 70 5 ريال سوسييداد 33 14 11 8 5 34:51 17 53 6 ريال بيتيس 33 14 8 11 5 45:42 -3 50 7 فياريال 33 12 13 8 5 38:50 12 49 8 أتلتيك بيلباو 33 10 12 11 5 36:43 7 42 9 غرناطة 32 12 6 14 6 53:41 -12 42 10 سيلتا فيغو 33 10 11 12 5 51:44 -7 41 11 أوساسونا 33 10 10 13 5 39:31 -8 40 12 ليفانتي 33 9 11 13 5 46:38 -8 38 13 قادش 33 9 10 14 5 49:28 -21 37 14 فالنسيا 33 8 12 13 5 48:41 -7 36 15 خيتافي 33 8 10 15 5 39:26 -13 34 16 ديبورتيفو ألافيس 33 7 10 16 5 49:28 -21 31 17 بلد الوليد 33 5 15 13 5 45:31 -14 30 18 إلتشي 33 6 12 15 5 49:29 -20 30 19 هويسكا 33 5 12 16 5 50:31 -19 27 20 إيبار 33 4 11 18 5 46:23 -23 23 ترتيب الدوري الإسبانيالقنوات الناقلة ومعلق المباراة تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، نقل مباريات الدوري الإسباني، في شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة عبر القناة التالية: beIN Sports HD 1.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف. بطاقة مباراة برشلونة وغرناطة المباراة برشلونة – غرناطة البطولة الدوري الإسباني – الأسبوع الثالث والثلاثون الموعد والتوقيت الخميس 29 أبريل – السابعة بتوقيت القاهرة – الثامنة بتوقيت مكة المكرمة الملعب الكامب نو القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 بطاقة مباراة برشلونة وغرناطة

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