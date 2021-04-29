خطوات الاستعلام عن موعد صرف المكرمة الملكية خلال رمضان 1442، تعد المكرمة الملكية معونة مالية مقدمة من قِبل الملك سلمان إلى الأسر الفقيرة شديدة الاحتياج، فتعتبر المكرمة الملكية نوع من الضمان الاجتماعي مثلها مثل حساب المواطن والمساعدة المقطوعة وغيرها، يتم صرف إعانة المكرمة الملكية كل عام في شهر رمضان المبارك وذلك منذ عام 2005.

مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز 1442

هي عبارة عن مِنح مالية يصرفها الملك سلمان بن عبد العزيز للأسر المحتاجة ذوي الدخل المنخفض حتى يتمكنوا من توفير المستلزمات الرمضانية والخاصة بعيد الفطر المبارك، وفي أغلب الأحيان يتم الإعلان عن صرفها قبل حلول شهر رمضان الفضيل، ويطلق على المكرمة الملكية هذا الاسم نسبة إلي الملك سلمان بن عبد العزيز ولقد تعدد أهداف المكرمة فمن أهدافها الأتي:

تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المملكة

مساندة ومساعدة الأسر في قضاء إحتياجاتهم الضرورية

توفير سُبل الحياة الكريمة لمعظم الأسر والعائلات المتواجدة على الأراضي السعودية.

موعد صرف المكرمة الملكية 2021 _1442

لقد أعلن مسئول عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أنه في خلال العام الحالي سوف يتمتع عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية بالاستفادة من إعانة المكرمة الملكية إلا أنه لم يحدد تاريخ بعد لصرف الإعانة، ولكن من المرجح صرف إعانة المكرمة الملكية في خلال الأيام القليلة القادمة أي قبل حلول عيد الفطر المبارك 2021.

الجنسية السعودية شرط أن يكون المتقدم للاستفادة للمكرمة الملكية أن يكون حامل للجنسية السعودية

أن يكون من محدودي الدخل حيثُ لا يتعدى دخله عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية وعدم السفر أو المغادرة من المملكة قبل صرف الإعانه بثلاثة أشهر على الأقل.

شروط صرف المكرمة الملكية خلال رمضان 2021 _1442

ولقد أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الأستاذ أحمد الراجحي أن المَنح المالية التي تصرف للأسر المحتاجة تتفاوت حسب عدد أفراد كل أسرة فعلى سبيل المثال الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر يتم صرف إعانة بمبلغ وقدره 2000 ريال سعودي، بينما الأسرة المكونة من فردين يتم صرف إعانة بمبلغ 1500 ريال سعودي وأخيراً الأسرة المكونة من فرد واحد تحصل على مبلغ قدره 1000 ريال سعودي.