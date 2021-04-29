هزة أرضية تضرب شمال شرقى أربيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أوضح تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى أن الهزة بلغت قوتها 2.9 درجة على مقياس ريختر، ويبعد مركزها 68 كلم، شمال شرقى أربيل، وتم تسجيلها مساء الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أنه لم يشعر أحد من المواطنين فى المنطقة بتلك الهزة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاستماع إلى الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الصادرة عنها.