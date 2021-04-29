العثور على جثة شرطية بريطانية قتلت فى ظروف غامضة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تم استدعاء الشرطة مساء الثلاثاء إلى غابة فى كنت حيث تم العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 53 عاما وأكدت الشرطة يوم الأربعاء أن الجثة للشرطية جوليا جيمس.

وقال متحدث باسم الشرطة: "لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن، إلا أن محققين من مديرية الجرائم الخطيرة فى كنت وإسكس يجرون تحقيقات لتحديد الظروف، ويتم التعامل مع مقتلها على أنه مريب".