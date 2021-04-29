الولايات المتحدة : تقديم 235 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأفادت الهيئة، حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، بأن عدد الجرعات التى تم حقنها فى الولايات المتحدة وصل إلى 234 مليونا و639 ألفا و414 جرعة إجمالية، وهو ما يشكل حوالى 78% من إجمالى 301 مليون و857 ألفا و885 جرعة إجمالية تم تسليمها.

وتُظهر بيانات الهيئة الأمريكية، أن حوالى 43% من السكان الأمريكيين، ما يقرب من 143 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن 29.5٪ من السكان، أكثر من 98 مليون شخص، تم تطعيمهم بالكامل.