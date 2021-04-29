كيفية استعلام نتائج الطلاب من نظام نور Noor والدخول من حساب النفاذ الوطني

كيفية استعلام نتائج الطلاب من رابط نظام نور الرسمي، والدخول على نظام نور مت بوابة النفاذ الوطني الموحد والتي تعتمد على حساب ولي الأمر في أبشر الأفراد، تلك الخدمة الهامة لكل مواطن ومقيم في السعودية، حيث أنها تقضي على الكثير من المشاكل عند الدخول على احد المواقع، ويكون الشخص المستخدم قد فقد أحد البيانات الخاصة بالدخول، وأهمها كلمة المرور، والآن قدمت الوزارة خدمة الدخول على موقع نور باستخدام حساب أبشر لكلمة المرور واسم المستخدم، وهكذا سيكون من السهل أن تفعل حسابك وتستخرج شهادة الطالب ولكن من غير المشاكل التي تحدث عن فتح الحساب الشخصي.

استخراج نتائج الطلاب 1442

انتهت الامتحانات في الفصل الدراسي الثاني، والطلاب الآن في انتظار أن تعلن الوزارة عن اكتمال أعمال الكنترولات التي يتشرف عليها المعلمين وقادة المدارس، والبدء في رفعها على نظام نور، ويقوم الطالب أو والده بالدخول على موقع نظام نور، لاستخراج الشهادة في نهاية العامة الدراسي، والتعرف على الدرجات التي تحصل عليها الطالب، ولكن ما هي طريقة أو كيفية استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور.

استعلام نتائج الطلاب عبر نظام نور

تنتهي جميع المدارس بشكل رسمي اليوم من كل ما يتعلق بعلميات تصحيح الامتحانات والرفع للنتائج، حيث أن اليوم والذي يوافق تاريخه 17 رمضان، سيكون التوقيت الخاص بالاستعلام عن الدرجات، وهناك طريقتين واحدة من نظام نور والثانية تقدمها وزارة التعليم عبر نظام نور يكون الدخول برقم الهوية.

ادخل على نظام نور

يجد ولي الأمر أحد الأيقونات مكتوب عليها إشعار النتيجة

ادخل عليه وحدد الفصل الدراسي ثم اطبع أو احفظ كشف الدرجات.

استخدم بوابة التقارير وقم بطباعة كشف الدرجات.

الدخول على نظام نور بالنفاذ الوطني

يمكن لأولياء الأمور الدخول على نظام نور بمعلومات حساب النفاذ الوطني الموحد، وهي البيانات التي يستخدمها المواطن في الدخول على نظام أبشر للقيام بتنفيذ خدمة من بين مئات الحدمات على منصة الأفراد.