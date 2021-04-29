بايدن: ورثنا أسوأ أزمة صحية منذ قرن.. ونحن بالمسار الصحيح

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، خلال كلمته بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة، أن إدارته ورثت أسوأ أزمة صحية منذ قرن وأسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.

وقال بايدن: "جئت للحديث عن الأزمات والفرص من أجل مستقبل الولايات المتحدة".

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