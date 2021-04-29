مقتل 8 جنود فنزويليين فى معارك على حدود كولومبيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أعلن وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو، أسماء الجنود الثمانية، لكنه لم يذكر أى تفاصيل عن كيفية مقتلهم.
وكان قد أفاد بادرينو، يوم الإثنين الماضى، بسقوط قتلى وجرحى بصفوف جيش فنزويلا فى المواجهات على الحدود خلال الـ 72 ساعة السابقة، دون أن يحدد عدد القتلى.
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