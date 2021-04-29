الآن تفعيل رابط نظام نور لمعرفة نتائج المتوسط والثانوي برقم الهوية // أسهل الطرق لمعرفة النتيجة هنا

رابط نظام نور التعليمي للاستعلام عن نتيجة المرحلة المتوسطة والثانوية، يشتد الآن البحث عن النتائج عبر الموقع بعد أن حددت وزارة التعليم، اليوم موعداً رسمياً لرفع النتائج عبر الموقع لكي يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم المترقبين للنتيجة خاصة نتيجة الشهادة الثانوية العامة، التي يتم على أساسها تحديد مصير الطلاب والكليات التي سوف يلتحقون بها، وتعتبر من أهم السنوات الدراسية في حياة الطلاب العلمية، وتكون الأسر على أعصابها وتحاول قدر المستطاع تهيئة الجو المناسب لأبنائها للمذاكرة، واليوم يوم الحصاد للطلاب على مجهود العام بأكمله.

الدخول على الرابط الإلكتروني لنظام نور.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول على الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد الصف الثالث الثانوي الفصل الثاني 1442.

الضغط على أيقونة استعلام سوف تظهر تفاصيل النتيجة.

المقررات النظرية معدل النجاح بها هو 50%. درجة النجاح للمقررات العلمية 40%. درجة الرسوب في المقررات النظرية أقل من 50%. درجة الرسوب في المقررات العلمية أقل من 40%.

استعلام نتيجة الثانوية العامة عبر رابط نظام نوروزارة التعليم السعودية تحدد معدل درجات النجاح والرسوبرابط نظام نور التعليمي نتائج الطلاب

أعتدت وزارة التعليم نظام نور كنظام تابع للوزارة كي توفر كل ما تحتاجه المنظومة التعليمية في منصة واحدة، لكل منسوبي الوزارة سواء الطلاب أو المعلمين أو أولياء الأمور، فمن خلال المنصة تستطيع أن تنجز كل الأمور الخاصة بالتعليم يمكنك معرفة نتيجتك من أي مكان، يمكن لولي الأمر الاطلاع على مدى تحصيل أبنه في المدرسة ومستواه، ومكنت المنصة الطلاب من التفاعل مع المعلمين وأن يكون هناك وحوار دائم بين المعلم والطالب، مما يضفي جو من التقارب بين الطلاب ومدرسيهم.

نتائج المرحلة المتوسطة 1442

طلاب المرحلة المتوسطة اليوم الاستعلام عن نتائجهم هي نفس طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية، بخلاف أن الطلاب يقوموا بتحديد المرحلة المتوسطة بدلاً من المرحلة الثانوية، ويقوموا بنفس الخطوات السابق ذكرها لمعرفة النتيجة التي رفعت اليوم أيضاً.