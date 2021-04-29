أخبار اليمن : العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباء

العدوان يحتجز سفينة جديدة تحمل مازوت لقطاع الكهرباءقالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة جديدة تحمل 23 ألف و960 طناً من مادة ‎المازوت.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن السفينة " تانغو" التي تم منعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة، تحمل مازوت مخصص لقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان السعودي أصبح عددها ست سفن منها سفينة محملة بمادة المازوت وخمس سفن محملة ب (128,035) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة.

وأفاد بأنه منذ مطلع العام الجاري لم يُسمح بدخول أية سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة واحدة ديزل مخصصة للاستهلاك العام مثلت ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حمل الناطق الرسمي للشركة، تحالف العدوان بقيادة أمريكا وكذا الأمم المتحدة التي توفر له الغطاء، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الممارسات التعسفية التي تضاعف من معاناة الشعب اليمني .

