حدث تاريخي.. خطاب الرئيس الأميركي بإشراف نسائي

لأول مرة بتاريخ الولايات المتحدة، بات خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن أمام الكونغرس، الأربعاء، بإشراف العنصر النسائي بالكامل.

ووقف الرئيس جو بايدن، محاطا بأقوى ثاني وثالث شخصية في سلم السلطة الأميركية، وهن نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. ووفقا للبروتوكول، دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس لانطلاق الإجراءات، وقامت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتقديم السيد بايدن رسميا إلى الكونغرس كرئيس للبلاد لأول مرة. وجاءت لحظة وصول هاريس وبيلوسي للقمة، استكمالا لمسيرة عائلتيهما، فأحدهما ابنة عمدة مدينة كبيرة سابق، والأخرى ابنة ناشطين في مجال الحقوق المدنية. وقد تعزز ليلة الأربعاء مكانة المرأتين في التاريخ الأميركي، لكنها بالتأكيد لن تكون الليلة الأخيرة لهما في قمة هرم السلطة.

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