بايدن يغازل بوتن: "لا أسعى للتصعيد"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطابه أمام الكونغرس، مساء الأربعاء، أنه لا يسعى للتصعيد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وكان بايدن قد وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بـ"القاتل"، متعهدا بجعله "يدفع ثمن أعماله".

وجاء الرد الروسي من بوتن على وصف بايدن بأنه "قاتل"، قائلا إنه يتمنى للأخير الصحة، إلا أنه قال: "القاتل هو من يصف الآخر بذلك".

وتشهد العلاقات بين البلدين جملة من التحديات والسيناريوهات المفتوحة، في ظل توتر العلاقات والتصعيد المتبادل مع العقوبات الأميركية المفروضة أخيراً على روسيا والرد الروسي بالمثل.

تقليد راسخ

والخطاب الرئاسي في الكابيتول يشكل تقليداً راسخاً في الحياة السياسية الأميركية، إلا أن كلمة بايدن هذه السنة جرت في أجواء استثنائية بسبب أزمة كورونا.

وحضر 200 شخص فقط إلى قاعة مجلس النواب لهذه المناسبة، مقارنةً بأكثر من 1600 شخص عادة.

ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، جلست امرأتان خلف الرئيس على مرأى كاميرات التصوير، هما الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي وكامالا هاريس التي أصبحت في يناير أول امرأة تعين نائبة للرئيس.