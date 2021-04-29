رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل 3 في الأردن takaful ٢٠٢١

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الدعم التكميلي الخاص بالدعم المادي المقدم من برنامج تكافل 3 في الأردن، وبعد أن شهد محرك البحث الإلكتروني عدد كبير من زيارات البحث للاستعلام عن الدعم التكميلي فى الاردن بسبب اقتراب الموعد الشهري المخصص لصرف الدعم من قبل المستفيدين منه من عمال المياومة، لذلك قامت الحكومة الأردنية بتوفير رابط إلكتروني من أجل سهولة الاستعلام دون الذهاب لأي من الجهات المختصة بذلك، وفي خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح الطريقة الخاصة بتكافل الاستعلام عن حالة الطلب.

الاستعلام عن الدعم التكميلي

يقدم صندوق المعونة الوطنية من خلال برنامج تكافل 3 دعم مادي لعمال المياومة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل عليهم المعيشة، بعد أن شهدت جميع البلاد غلاء في الأسعار خاصة بعد جائحة فيروس كرونا المستجد، ومع اقترب الموعد الخاص بصرف الدعم بدأ الكثير من مستفيدين الدعم بالبحث عن كيف يمكن الاستعلام عن الدعم التكميلي دون الذهاب للمؤسسة المختصة بذلك، لذا يمكنه عمل ذلك من خلال تباع الخطوات الآتية:

1. من خلال محرك البحث الإلكتروني قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي ل صندوق المعونة الوطنية.

أو من خلال الدخول عبر الرابط الإلكتروني لاستعلام عن الدعم التكميلي

2. قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك.

3. أدخل باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

4. ثم اضغط على استعلام.

وسوف تظهر لك صفحة جديدة بها كافة التفاصيل.

ما هو الدعم التكميلي

هو دعم مالي شهري مقدم من قبل الحكومة الأردنية من خلال صندوق المعونة الوطنية، من أجل الأشخاص المستحقين في الأردن، ويقدم الدعم بشكل مستمر كل شهر، وذلك من أجل مساعدة الأهالي ومن يستحق الدعم في ظل الظرف التي يمر بها جميع أنحاء العالم، وبرنامج تكافل 3 مقدم من ضمن أشكال الدعم التي وفرتها الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة.