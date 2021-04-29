أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني من عبر بوابة النفاذ الوطني، ولذلك يجب على جميع الطلاب والطالبات الدخول من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد، وهذا من خلال منصة أبشر الإلكترونية المتميزة، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن متابعة أداء الطلاب والطالبات لكي يتم تيسير وتسهيل الخطوات على جميع الطلاب، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة جميع خطوات نتائج الطلاب جميع المراحل التعليمية المختلفة العديدة المتطورة،

يجب الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي نظام نور. يجب تسجيل الدخول بالاسم والرقم السري. ثم بعد ذلك الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية. يجب اختيار كلمة “التقارير”. يجب الضغط على أيقونة “إشعار الدرجات”.

خطوات نتائج الطلاب جميع المراحل التعليمية :

ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يجب على جميع الطلاب أتباع كافة الخطوات لكي يتم التسجيل في نظام نور الإلكتروني للمستجدين، حيث أن ضمان سرية هذا البحث يجب استخدام الرقم السري الخاص بالطلاب.

يجب على المتقدم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بنظام نور الإلكتروني. ثم بعد ذلك يجب اختيار رابط التسجيل الخاص بولي الأمر. ثم يجب إدخال سجل ولي الأمر. يجب على المتقدم إدخال اسم المستخدم. ثم يجب بعد ذلك اختيار تسجيل طالب جديد. ولذلك يجب على المتقدم إدخال (رقم الهوية – الإقامة). يجب تحديد وصف الطفل المتقدم. ثم يجب على المتقدم إدخال بيانات الطالب وبيانات السكن ورقم الجوال الخاص به. ثم بعد ذلك يجب اختيار المدرسة حسب إدارة التعليم. يجب على المتقدم الإقرار والتعهد.

خطوات التسجيل في نظام نور التعليمي للمستجدين:

بالإضافة إلى ذلك أن نظام نور الإلكتروني التعليمي أوضح لجميع أولياء الأمور التسجيل لجميع الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، وهذا بناءاً على الجدول الزمني التي تم الإعلان عنها، ولذلك يجب على المتقدم الدخول باسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به، لكي يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لنظام نور الإلكتروني.

رابط نظام نور الإلكتروني برقم الهوية 1442 هجرياً :

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط نظام نور الإلكتروني، لكي يتم تمكن جميع الطلاب والطالبات من الاستعلام عن كافة التساؤلات والاستفسارات الهامة الخاصة بشأن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق، وتسجيل الدخول أيضاََ، الاختبار النهائي للطلاب، والتقديم في خدمات نور الإلكترونية، ويوجد العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضاََ بالمملكة العربية السعودية.