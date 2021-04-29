عبر رابط نتائج الثالث المتوسط 2021 موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq لاستخراج النتيجة

أصبح رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2021، من الموضوعات التي تزايد عليها البحث خلال الساعات الأخيرة، نظراً لإعلان وزارة التربية العراقية عن الانتهاء من نتائج الدور التمهيدي للثالث المتوسط، وأنه جاري رفعها على موقع الوزارة وموقع ناجح والنجاح التعليمي، فهناك حالة من الترقب والقلق لتأخر رفعها على الرابط الإلكتروني لاستخراجها، حيث يعتبر هذا العام عام استثنائي في الدراسة بسبب الوضع الوبائي الذي يمر به العالم، والذي سببه انتشار لوباء كورونا المستجد، وقد قام آلاف الطلبة والطالبات بالصف الثالث المتوسط بالعراق، بأداء الاختبارات والانتهاء منها في منتصف أبريل الجاري.

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية “epedu.gov.iq“.

أو الدخول على موقع ناجح الإلكتروني.

أو الدخول على موقع النجاح “anajaah.com”.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم المقعد.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط الدور التمهيدي 2021موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يقوم الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، بإعلان نتائج كافة المراحل التعليمية عند إتاحتها والانتهاء منها، ويتم الإعلان عن ذلك من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك، كما ينوه موقع الوزارة قبل إعلان النتيجة مباشرةً عن طريقة استخراجها، وما زالت نتائج المتوسط جاري تجهيزها للإعلان، حيث سادت حالة من القلق بسبب تأخر إعلان النتيجة حتي الآن.

إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية العراقية بإعلان النتائج، خلال الساعات القادمة لطلبة وطالبات الصف الثالث المتوسط، بحيث لن يتأخر إعلانها عن يوم الخميس الموافق 29 أبريل الجاري، نظراً للانتهاء فعلياً من أعمال الكنترولات سواء رصد أو تجميع الدرجات، وتؤكد عدد من المصادر بالوزارة أنه تم مراعاة الظروف الحالية التي سببها الوباء، وأن النتيجة نسبة النجاح بها أعلى من العام الماضي.

وزارة التربية العراقية

تهتم وزارة التربية العراقية بتقديم خدماتها للطلاب والعاملين بالتعليم، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني وحسابها على الفيسبوك، حيث نوهت الوزارة على متابعة أخبار التعليم من خلال هاتين النافذتين، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشرها بعض المواقع، وقد أكدت الوزارة على أن نتائج الثالث المتوسط سوف تكون متاحة إلكترونياً خلال الساعات القادمة، فقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد درجات الاختبار التمهيدي 2021، وجاري رفع النتائج لكافة المحافظات العراقية على موقع الوزارة.

نتائج الثالث المتوسط 2021

ينتظر آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط، نظراً لكونها مرحلة مهمة في حياة الطالب، فعليها يتحدد مستقبلة في الدخول للمرحلة التالية واكتساب العديد من الخبرات التعليمية، وقد تمت الاختبارات وسط إجراءات احترازية ومتابعة دقيقة من قيادات وزارة التربية العراقية، للتأكد من تطبيق التعليمات الوقائية والصحية ومنع الاختلاط للحد من عدوي فيروس كوفيد19.