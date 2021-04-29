موعد نزول حساب المواطن في رمضان 1442 مايو 2021

موعد نزول حساب المواطن في رمضان 1442 في المملكة العربية السُّعُودية بات من الأسئلة التي يبحث عن إجابتها اليوم مختلف أبناء وأهالي المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من هذا الدعم المالي الشهري المُقدم في صورة دفعات متجددة في كل شهر، خصوصًا مع ارتفاع معدل الإنفاق والاستهلاك على مدار شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك أيضًا، وفيما يلي توضيح لموعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة.

موعد نزول حساب المواطن في رمضان 1442

من خلال التقويم السعودي؛ تمت الإشارة تفصيليًا إلى أن موعد حساب المواطن في شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ في المملكة العربية السُّعُودية سوف يُوافق يوم الاثنين (28 رمضان) أي (28 – 9 – 1442هـ) حيث سوف يتم إيداع الدفعات كاملة في حسابات المواطنين المستحقين في يوم الاثنين؛ وفي اليوم التالي مباشرةً الموافق الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان البَدْء مباشرةً في صرف الدفعات أي في آخر أيام الشهر الكريم.

موعد صرف حساب المواطن مايو 2021

تُجدر الإشارة ضمنيًا إلى أن موعد حساب المواطن يُوافق بشكل رئيسي ورسمي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد، ولكن إذا وافق يوم 10 من الشهر الميلادي يوم إجازة رسمية أو وطنية أو إجازة عمل أسبوعية مثل الجمعة أو السبت؛ يتم إرجاء وتأجيل موعد إيداع الدفعة إلى ما بعد انتهاء الإجازة، وفي دفعة شهر رمضان التي هي نفسها دفعة شهر مايو الجاري؛ لا يوجد إجازات في هذا اليوم، وسوف يكون موعد إيداع الدفعة في يوم الاثنين 10 مايو أي (10 – 5 – 2021م).

رقم دفعة حساب المواطن الجديدة

في نفس هذا السياق؛ يُذكر أن الدفعة الجديدة من حساب المواطن لهذا الشهر وهي الخاصة بشهر رمضان 1442هـ وشهر مايو 2021م سوف تحمل الرَّقَم (42) من دفعات حساب المواطن، ولا تزال دفعات الحساب مستمرة دون توقف طوال مدة الإصلاحات والتحسينات الاقتصادية والمشروعات المقامة داخل المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030م؛ ولم يتم الإعلان عبر حكومة المملكة أو القائمين على البرنامَج حتى الآن موعد وقف الدفعات أو موعد فتح التسجيل الجديد في حساب المواطن.

تحديث بيانات حساب المواطن

تهيب حكومة المملكة العربية السُّعُودية بالمواطنين دائمًا أهمية الحرص على تحديث البيانات خاصتهم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن سواء في عدد أفراد الأسرة بالزيادة أو النقصان مثل وجود مواليد جديدة أو زواج أحد الأبناء واستقلاله عن الأسرة أو التحاق أحد الأبناء بالوظائف أو تحديث الحالة الاجتماعية أو المالية أو عنوان السكن أو رَقَم الجوال أو غيرها دائمًا، خصوصًا أن عدم تحديث البيانات واكتشاف عدم المطابقة قد يؤدي إلى عدم أهلية أو استحقاق المواطن للحصول على دفعات حساب المواطن.