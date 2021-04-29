بايدن: سنوفر ملايين الوظائف ضمن أكبر خطة منذ الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن إدارته عملت على خلق 1.3 مليون وظيفة خلال 100 يوم، متعهدًا بدعم الفقراء والطبقة الوسطى، وتوفير ملايين الوظائف ضمن أكبر خطة منذ الحرب العالمية الثانية.





وأضاف خلال كلمة له أمام الكونجرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة: "نحن فى طريقنا إلى خفض فقر الأطفال فى أمريكا بمقدار النصف هذا العام"، واستكمل: "نحن ننافس الصين ودول أخرى للفوز فى القرن الحادى والعشرين". وفيما يتعلق بالتعليم، قال بايدن: "أقدم خطة العائلات التى تعالج أربعة من التحديات الكبرى التى تواجه العائلات الأمريكية وأولها التعليم.. تلك الخطة تضمن أربع سنوات إضافية من التعليم العام لكل أمريكى كما تمنح سنتين مجانيتين من التعليم فى كليات المجتمع".

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