بايدن أمام الكونجرس : ورثت أمة فى أسوأ أزمة صحية منذ قرن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ قناة "سكاى نيوز عربية"، أضاف الرئيس الأمريكى، خلال كلمة له أمام الكونجرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة: "جئت للحديث عن الأزمات والفرص من أجل مستقبل الولايات المتحدة".
وتابع: "الآن وبعد 100 يوم يمكننى إبلاغ الأمة بأن أمريكا تمضى إلى الأمام من جديد"، مؤكدا أن بلاده ستحول الأخطار إلى قدرات والأزمة إلى فرصة، والانتكاسة إلى عزيمة".
كورونا فى أمريكا
وفيما يتعلق بملق جائحة كورونا، أوضح بايدن أن أكثر من 220 مليون أمريكى تلقوا اللقاح خلال الأيام المائة الأولى من رئاسته، وأن كل شخص يبلغ أكثر من 16 عاما أصبح بإمكانه الحصول على اللقاح، معتبرًا أن معركة الولايات المتحدة ضد "كوفيد 19" واحدة من أعظم الإنجازات اللوجستية.
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