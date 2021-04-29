كورونا يواصل غزو البرازيل .. تسجيل 79.726 إصابة و3.163 وفاة جديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بارتفاع حصيلة المصابين بوباء "كوفيد 19" إلى 14 مليونا و521 ألفًا و289 شخصًا، فيما تخطى إجمالى الوفيات 398 ألف حالة.
وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، والوفيات بـ فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث شهدت خلال الأسابيع الأخيرة قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين بعشرات الآلاف، كما حصد الفيور التاجى أراوح الآلاف خلال تلك الفترة.
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