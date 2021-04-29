القبول الموحد للطالبات 1442 عبر  rgu-admit.edu.sa وشروط القبول في الجامعات

القبول الموحد للطالبات 1442 يساعد في انجاز إجراءات الالتحاق في الجامعات والكليات التقنية بسهولة بعيدًا عن الطرق التقليدية، حيث يبدأ الطلاب التسجيل على بوابة القبول الموحد 1442 عبر rgu-admit.edu.saمع الأخذ في الاعتبارات شروط القبول في الجامعات والكليات التقنية، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد في السعودية واستكمال الدراسة في الجامعات والتخصصات المتاحة، وتشمل بوابة القبول الموحد 4 جامعات في الرياض وهي “جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية”، وبعد تسجيل للطالبات تعقد لجنة فنية لفرز الرغبات ومناقشة كافة الجوانب الفنية والإعلامية والإدارية وتحديد المقابلات الشخصية معهم لاستكمال معايير القبول.

يمثل القبول الموحد للطالبات 1442 أهمية كبيرة لمن ترغب الالتحاق بالجامعات الحكومة والكليات التقنية في منطقة الرياض بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، بما يعمل على توحيد إجراءات القبول الموحد للطالبات 1442 من خلال قاعدة بيانات شاملة تتيح للطالبات الرغبات التى يحددونها حتى يستكملون مسيرتهم التعليمية في الكليات التى يريدونها والتخصصات المناسبة لقدراتهم.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها

عدم مرور 5 سنوات على شهادة الثانوية العامة.

أن تكون الطالبة لاقئة طبيًا.

اجتياز اختبارات القدرات.

لاتقبل الطالبة في حالة حصولها على شهادة البكالوريوس أي جامعة .

عدم قبول أي طالبة كانت مفصولة من قبل.

الدخول على بوابة القبول الموحد. الضغط على تقديم جديد. إضافة البيانات الشخصية المطلوبة. تحديد اسم المستخدم تحديد كلمة المرور. تأكيد كلمة المررو. وضع بريد إلكتروني وتأكيده. وضع رقم الجوال. الضغط على تسجيل. إعادة إضافة البيانات الشخصية مجدد. النقر على حفظ البيانات اختيار الرغبات المطلوبة إرسال رسالة للمرشحات لحضور المقابلات الشخصية على البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال.

شروط القبول في الجامعات والكليات التقنيةالتسجيل على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات 1442