طريقة فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين عبرالانترنت ١٤٤٢ بالخطوات

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين، مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، ويعمل على توفير فتح حساب بكل يسر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للبن بكل سهولة، وقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات والمميزات والتسهيلات للعملاء، والآن ميزة فتح السحاب الاون لاين ليسهل على عملائه استخدامها، ويعتبر من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهي مستثمر رئيسي في المملكة العربية السعودية وإحدى أكبر الشركات المساهمة.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي اون لاين

لكي تتمكن من إنشاء حساب في بنك الراجحي عبر الإنترنت، يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي مصرف الراجحي لفتح حساب .

. ثم حدد الجنسية، إذا كان رقم الهوية أو رقم الإقامة، يجب تحديد نوعه.

ثم أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

ثم أدخل رقم الهاتف بشكل صحيح، وسيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الذي أدخلته.

حدد الاسم الأخير من القائمة المعروضة سابقًا، مثل Miss أو Master أو ألقاب أخرى.

ثم اكتب بريدك الإلكتروني بشكل صحيح، لأن البنك سيتواصل معك عبر بريدك الإلكتروني.

قم باختيار الحد الأقصى للمبلغ الذي نتوقعه لمعاملة واحدة في الشهر.

ثم حدد دخلك الشهري.

ضع رمز أمان يتكون من أرقام، ثم أدخله بشكل صحيح في المربع أدناه.

ثم انقر فوق “التالي” لإكمال جميع بيانات العمل التي تحتاجها.

اختر أقرب فرع لك.

ثم أكمل البيانات التي تخص الضرائب.

بعد ذلك، أدخل جميع المعلومات الضرورية عن عائلتك، والعنوان الذي تعيش فيه بالخارج، وأي جنسيات أخرى لديك.

بعد الضغط على زر “موافق”، ستتلقى رسالة نصية توضح أن طلبك قد اكتمل بنجاح وسيتم توفير رقم حسابك المصرفي.

يوصى بزيارة أقرب فرع من اختيارك في غضون 30 يومًا للتوقيع وإتمام فتح الحساب في بنك الراجحي.