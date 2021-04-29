بايدن: سنتعامل مع إيران وكوريا الشمالية بـ الدبلوماسية والردع الصلب

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن الولايات المتحدة تنوى على وجودها العسكرى فى أوروبا وفى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، مشيرًا غلى أنه أبلغ الرئيس الصينى شى جين بينج بذلك.





ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، أكد بايدن خلال كلمة له أمام الكونجرس بمناسبة 100 يوم على توليه السلطة: أنه سيعمل مع الحلفاء للتعامل مع المخاطر التى يمثلها البرنامج النووى لكل من إيران وكوريا الشمالية وذلك من خلال الدبلوماسية وجهود الردع الصلبة. وعن العلاقات مع روسيا، أوضح الرئيس الأمريكى أنه خلال اتصاله مع الرئيس بوتين، أخبره بأن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد، لكن أعمال موسكو "ستكون لها عواقب".

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