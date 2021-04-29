استمارة التقديم علي راتب الرعاية الاجتماعية عبر وزارة العمل للحصول علي راتب الحماية

استمارة التقديم علي راتب الرعاية الاجتماعية 2021 الذي يزداد البحث عنه من قبل المواطنين بالعراق، بعد أن تم الإعلان من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن اقتراب طرح رابط استمارة الحماية الاجتماعية 2021، بعد أن انتهت الوزارة من كافة استعدتها من أجل القيام باستقبال طلبات التقدم لأجور الشمول بالحماية الاجتماعية لكافة الفئات ومنها العاطلين عن العمل وأصحاب الإعاقة، على أن يتم القيام بتنشيط استمارة العاطلين عن العمل استمارة الحماية الاجتماعية منذ الأحد القادم وتبدأ الوزارة بتلقي طلبات المتقدمين لأجور الرعاية، ومن ثم تقوم بمراجعة الطلبات لاختيار المستحقين وبعد الانتهاء من ذلك يتم القيام بصرف أجور عيد الفطر بشكل مباشر من بين آلية معينة من الوزارة.

استمارة التقديم علي راتب الرعاية الاجتماعية 2021

قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق بالإعلان عن أن بالوقت الحالي تستعد في أن تقوم بطرح استمارة العاطلين عن العمل لكي يتم القيام بتقديم الاستمارة بشكل إلكتروني عن طريق الدحول للرابط الرسمي الخاص بالوزارة، كما أنه قد تم القيام بفتح باب التقديم بشكل إلكتروني لمليء استمارة العاطلين عن العمل حتى يتمكنوا من الحصول على المنحة المتاحة للعاطلين، والتي صرحت الوزارة عنها ذات الدخل المحدود والمتوسط، كأنه واحد من بين خدمات تقديم الحماية الاجتماعية، وقد أعلنت الوزارة عن القيام باستكمال كافة التحضيرات التي تتعلق بفتح الاستمارة الإلكترونية من خلال القيام بفتح باب الشمول وعلى من ينطبق عليه الشروط يبادر بالتقديم.

يبدأ المتقدم بمليء الاستمارة الإلكترونية من خلال موقع وزارة العمل، وهو متاح لجميع محافظات العراق، وقد أشارت الوزارة أن الفئات المشمولة تتمكن من التقدم على طلب الأجور وهم المفقودين والسيدات الأرامل والمطلقات وأيضاً زوجة الشهيد وكل من لديهم أحكام ومن لا لديه عمل.