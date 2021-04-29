وفاة "المنسي".. أكثر من عرف العزلة في تاريخ الفضاء

توفي رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز (90 عاما)، الذي ظل في مركبة قيادة مهمة "أبولو 11" في 20 يوليو 1969، بينما توجه نيل أرمسترونغ وباز ألدرن ليصبحا أول من يطأ سطح القمر.

وقالت عائلة كولينز في بيان إنه توفي بسبب مرض السرطان، الأربعاء.

وبقي كولينز، الذي عادة ما يوصف بأنه رائد الفضاء الثالث "المنسي" في المهمة التاريخية، وحيدا لأكثر من 21 ساعة، حتى عاد زميلاه في المركبة القمرية.

وكان كولينز يفقد الاتصال بمركز التحكم في هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة الفضائية حول الجانب المظلم من القمر.

وقال سجل المهمة: "لم يعرف أي إنسان منذ آدم، هذه العزلة مثل مايك كولينز"، الذي كتب وصفا لتجربته في سيرته الذاتية عام 1974، لكنه تجنب الظهور إلى حد كبير.

وقال في تعليقات نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) في 2009: "أعرف أنني سأكون كاذبا أو أحمق لو قلت إنني كنت صاحب أفضل مقاعد أبولو 11 الثلاثة، لكن يمكنني القول بصدق واتزان إنني راض تماما بالدور الذي أديته".

وكولينز من مواليد روما في 31 أكتوبر 1930، وهو نفس العام الذي ولد فيه أرمسترونغ الذي توفي في 2012، وكذلك ألدرن الذي نعاه في تغريدة على "تويتر".