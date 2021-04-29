توجيهي الاردن| رابط رقم الجلوس للتسجيل لامتحان الثانوية العامة 2021 exams.moe.gov.jo

نتابع معكم رابط رقم الجلوس حيث يمكنكم اليوم التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2021 في الاردن والحصول علي ارقام جلوس الثانوية العامة الاردنية من خلال الموقع الرسمي، فقد تم الإعلان من قبل حساب وزارة التربية والتعليم الاردنية الرسمي علي تويتر أن الطلاب بإمكانهم الحصول علي ارقام جلوس توجيهي الاردن بداية من اليوم 29 نيسان، وسنوافيكم بتفاصيل رابط ارقام جلوس الثانوية العامة الاردنية، حتي تتمكن عزيزي الطالب من التسجيل لامتحان التوجيهي النهائي للعام الدراسي الجاري 2020-2021.

رقم الجلوس توجيهي

قامت وزارة التربية والتعليم الاردنية خلال الساعات القليلة الماضية بالإعلان رسميا عن تسجيل توجيهي 2021 وأيضا رابط رقم الجلوس الثانوية العامة الاردنية، وعبر دخولك علي رابط ارقام جلوس الثانوية العامة يكنك التعرف علي اسم القاعة التي ستتقدم فيها لآداء امتحان التوجيهي وأيضا موقعها الجغرافي وكافة تفاصيل المباحث التي سجلتها.

قم بالدخول علي الرابط الرسمي exams.moe.gov.jo المدرج في التويتة السابقة.

قم بكتابة الرقم الوطني المكون من 10 ارقام او رقم الجلوس المكون من 3 إلي 6 خانات في الخانة المخصصة.

قم بإختيار تاريخ ميلادك بالترتيب التالي يوم/ شهر/ سنة.

قم بالنقر علي “تسجيل الدخول”.

إذا كنت غير اردني قم بالنقر علي الرابط الرسمي لمعرفة رقم الجلوس توجيهي لغير الاردني.

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يمكنكم متابعة أهم اخبار ارقام جلوس الثانوية العامة الصادرة من وزارة التربية والتعليم الاردنية رسميا من خلال موقعنا المميز ثقفني، تابعونا للمزيد حول رقم الجلوس توجيهي فتابعونا.