سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات والوفيات اليومي من جراء فيروس كورونا المستجد، مع استمرار مرورها بموجة فتاكة من المرض.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، رصد 379257 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة لهذا البلد الذي ينتشر فيه الوباء بشكل واسع وسريع.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يزيد حاليا على 18.3 مليون.
كما تم تسجيل 3645 وفاة بـ"كوفيد 19" خلال 24 ساعة، بزيادة 350 عن اليوم السابق.
وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند إلى 204 آلاف و832.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند.. أرقام قياسية جديدة لإصابات ووفيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.