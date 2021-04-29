الجيش اليمنى : مقتل 20 إرهابيا من ميليشيا الحوثى وتدمير 6 عربات تابعة لهم

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إلحاق خسائر فادحة بـ مليشيات الحوثى الإرهابية، عقب عمليات قصف فى محافظة مأرب الواقعة شمال شرق اليمن، والتى تشهد معارك بين الجانبين منذ 100 يوم.





وقالت وزارة الدفاع اليمنية، عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن مدفعية الجيش قصفت مجاميع للحوثيين كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع فى جبهة المشجح بالأطراف الغربية لـ مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصرهم وتدمير 6 عربات تابعة لهم. وأشارت إلى أن قوات الجيش اليمنى استهدفت بـ قصف مدفعى مماثل تجمعات لـ الحوثيين فى جبهتى جبل مراد، والعبدية جنوب مأرب، أوقع أكثر من 20 قتيلا وجريحا آخرين، علاوة على تدمير عديد من الآليات العسكرية.

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