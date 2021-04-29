“بالرقم الوطني” رابط تسجيل أرقام جلوس توجيهي exams.moe.gov.jo للصف العاشر الأردني اليوم

رابط تسجيل أرقام جلوس توجيهي أو الصف العاشر الأردني ليعرف طلاب العاشر الأرقام الامتحانية لهم للامتحان النهائي الذي ينطلق في يونيو 2021 وسط العديد من الإجراءات الاحترازية من وزارة التربية والتعليم حيث تتيح الوزارة هذا الرابط الإلكتروني ليتمكن الطالب من معرفة الرقم الامتحاني وإحداثيات اللجان الخاصة به عن بعد، وذلك تمهيدا لأداء امتحانات توجيهي التي تعتبر نقطة فاصلة في حياة كل طالب ويتطلع لأدائها بسلام وسلاسة.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردني

رابط تسجيل أرقام جلوس توجيهي

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل الطلاب للصف العاشر أو ما يسمى بالتوجيهي للطلاب ابتداء من الخميس 29 نيسان 2021 – أبريل ليقوم الطالب بالتسجيل ليتعرف على الرقم الامتحاني له والذي يمكن به دخول الامتحان النهائي الذي ينتظره كل طالب لحصاد ثمرة الاستذكار طوال العام، وقد أتاحت الوزارة الرابط وخطوات التسجيل الإلكتروني في الموقع والذي يكون كالتالي:

يقوم الطالب بمتابعة جميع اخبار الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم http://exams.moe.gov.jo يتم الدخول على رابط الحصول على الرقم الامتحاني للطلاب بالصف العاشر. يقوم كل طالب بتسجيل الرقم الوطني الخاص به والمكون من عشرة خانات. يتم كتابة تاريخ الميلاد كاملا، باليوم والشهر والسنة. يبدأ تسجيل الدخول. يحصل الطالب على رقم الجلوس ورقم القاعة بالموقع الجغرافي لها. في حال وجد أي خطأ في البيانات يقوم الطالب بالدخول لطلب تصويب الخطأ في الحقل المخصوص لذلك في موعد أقصاه 3 أيار 2021 المقبل.

وجدير بالذكر أن القاعات التي تقوم وزارة التربية والتعليم يتم فيها التعقيم الإجباري واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للطالب لمنع انتشار فيروس كرونا المستحدث والذي يكون من الهام أن تقوم الوزارة بالانتهاء من أعمال امتحانات الطلاب بنجاح دون تبعات جانبية أو إعادة نشر الفيروسات القاتلة والتي تنتشر بالمملكة في الموجة الثالثة للفيروس.