كورونا يتوحش فى الهند .. 379.257 إصابة و3.645 حالة وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصحة الهندية رصد 379.257 حالة إصابة جديدة، و3.645 وفاة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالى للإصابات فى الهند يبلغ حاليا 18.38 مليون والوفيات 204832.
كورونا فى الهند
وشهدت الموجة الثانية من كورونا فى الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضى، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند، بينما امتلأت المستشفيات عن آخرها بسبب الإصابات التى لا تتوقف.
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