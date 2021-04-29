أمريكا: 100 مليون دولار مساعدات طبية عاجلة إلى الهند لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، "إن الإمدادات سيستمر إرسالها حتى الأسبوع المقبل، وتشمل 1000 اسطوانة أكسجين و15 مليون قناع من نوع "N95" ومليون اختبار تشخيص سريع".

وأضاف أنه مثلما أرسلت الهند المساعدة إلى الولايات المتحدة عندما تأثرت مستشفياتنا فى وقت مبكر من الوباء، فإن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند فى وقت الحاجة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أعادت أيضا توجيه طلبها الخاص بإمدادات تصنيع لقاح أسترازينيكا إلى الهند، ما سيسمح لها بإنتاج أكثر من 20 مليون جرعة.

كان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى عن تقديم مساعدات طارئة للهند تشمل معدات الأوكسجين ومكونات لتطوير لقاحات كورونا.