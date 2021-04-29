الصين تعدل الرسوم الجمركية على منتجات الصلب

جدة - نرمين السيد - وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصينى "مجلس الوزراء" فى بيان اليوم الخميس، أنه اعتبارا من أول مايو المقبل، ستطبق الصين معدل ضريبة الاستيراد المؤقت الصفرى على الحديد الخام والفولاذ الخام والمواد الخام الفولاذية المعاد تدويرها والفيروكروم، وسيتم رفع رسوم الصادرات على الفيروسيليكون والفيروكروم والحديد الخام عالى النقاء إلى 25% و20% و15% بالترتيب. وأوضحت اللجنة أن التعديل يهدف إلى خفض تكلفة الاستيراد وتوسيع واردات الصلب ودعم المنتجين المحليين لخفض إنتاج الصلب الخام وتوجيه الصناعة لخفض استهلاك الطاقة ودفع الترقية الصناعية والتنمية عالية الجودة فى القطاع.

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