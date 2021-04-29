مقتل انتحارى حاول اقتحام مديرية الأمن الوطنى شمال العراق

وقال بيان لخلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الخميس إن "القوات الأمنية تتمكن من قتل إرهابى انتحارى يرتدى حزاما ناسفا حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطنى فى محافظة كركوك، وأدى الحادث إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة بعد أن انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس هذه المديرية، كمعلومات أولية عن الحادث وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".
يشار إلى أن كركوك تعد إحدى أوكار "داعش"، إذ سبق وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، فى بيان لها أن "الأجهزة الأمنية بها ألقت القبض على 5 عناصر لـ"داعش" بينهم امرأة، بمناطق متفرقة من المحافظة"، مؤكدة أن "المقبوض عليهم كانوا مطلوبين أمنيا، وفق احكام المادة "4/ إرهاب" لانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية".
وتستمر القوات الأمنية العراقية فى عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" فى أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، فى ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى "المحظور فى روسيا"، الذى احتل نحو ثلث البلاد.
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