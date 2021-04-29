الولايات المتحدة : 100 مليون دولار مساعدات طبية عاجلة إلى الهند

أعلن البيت الأبيض إرسال إمدادات طبية تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار إلى الهند لمساعدتها في محاربة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.
وقال البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس- "إن الإمدادات سيستمر إرسالها حتى الأسبوع المقبل، وتشمل 1000 اسطوانة أكسجين و15 مليون قناع من نوع "N95" ومليون اختبار تشخيص سريع".
وأضاف أنه مثلما أرسلت الهند المساعدة إلى الولايات المتحدة عندما تأثرت مستشفياتنا في وقت مبكر من الوباء، فإن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في وقت الحاجة.
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