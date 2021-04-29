في خطاب المائة يوم .. بايدن: خطة التطعيم ضد كورونا من ”أعظم...

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أزمة فيروس كورونا هي الأسوأ منذ مائة عام، مشيرًا إلى أن خطة التطعيم ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة هي "واحدة من أعظم النجاحات اللوجستية" في تاريخ البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي، في خطاب متلفز له أمام الكونجرس استعرض فيه إنجازاته خلال مائة يوم منذ توليه منصبه، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 80 في المائة، منذ يناير الماضي، موجها الشكر للكونجرس بمجلسيه على إقرار حزمة التعافي لمواجهة تداعيات كورونا.

وأضاف بايدن أن "أكثر من نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل"، وأن "الوفيات بين كبار السن انخفضت 80% منذ يناير الماضي"، مؤكدا أن هناك عملا لا يزال يتعين فعله للتغلب على الجائحة.

وأوضح أنه وعد بتوفير 100 مليون جرعة لقاح خلال الـ100 يوم الأولى ولكن إدارته وفرت أكثر من 200 مليون بفضل تضامن الكونجرس، لافتا إلى أن اللقاحات متوفرة في كل أرجاء الولايات المتحدة والجميع مؤهلون للحصول عليها.