أسعار شحن جواهر فري فاير بالجنيه المصري عبر موقع MTCGAME

تعتبر لعبة فري فاير Free Fire من الألعاب الاكترونية القتالية المميزة جدا الخاصة بشركة Garena، حيث أصبحت لعبة فري فاير أكثر الألعاب تحميلا لعام 2019 برقم يتجاوز 500 مليون تحميله للعبة كما أن حجم اللعبة ليس بالكبير حيث تأتي اللعبة منصة جوجل بلاي بحجم 710 MB وحائزة على تقييم 4.5، كما تعتبر اللعبة من الألعاب المفضلة للكثير من الأشخاص فكل لاعب داخل لعبة فري فاير يسعى للتميز وامتلاك أفضل الشخصيات داخل اللعبة لذلك يجب شراء جواهر فري فاير للحصول على أفضل المزايا داخل اللعبة، لذلك لنوفر الوقت على زوارنا الكرام سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني أسعار شحن جواهر فري فاير من خلال موقع MTCGAME.

يوجد العديد من الباقات المختلفة التي تتناسب مع جميع اللاعبين لكي يتمكن كل لاعب من شراء جواهر فري فاير Free Fire Diamonds بسهولة وأمان وهي كالآتي:

يمكنك شراء 100 جوهرة مقابل 17.11 جنية مصري وبالمقابل سوف يوفر لكم الموقع هدية وهي عشرة من جواهر فري فاير مجانا.

من خلال دفع 33.57 جنية مصري سوف تحصل على 210 من جواهر فري فاير وكذلك ستحصل على 21 جوهرة كهدية مجانية من الموقع.

يمكنك أيضا شراء عدد أكبر من الجواهر وهي 530 جوهرة وكذلك تحصل على 53 جوهرة فري فاير مجانا مقابل 83.93 جنيه مصري.

كذلك يمكنك شراء 1080 من جواهر فري فاير مقابل 167.86 جنية مصري وسوف تحصل عند شرائك هذه الباقة على 108 جوهرة إضافية.

في حالة أن الباقات السابقة لا توفر لكم المطلوب لشراء كل ما تريده داخل لعبة فري فاير، يوفر لك الموقع أفضل باقة وهي باقة ال ( VIP ) والتي تتكون من 2200 جوهرة بالإضافة إلى 220 جوهرة مجانية مقابل دفع 335.72 جنية مصري، وتعتبر هذه الباقة هي أفضل الباقات التي يقدمها الموقع لأنك سوف تحصل علي 220 من جواهر فري فاير مجانا كهدية عند الشراء، لذلك أنصحك بشراء هذه الباقة إذا كنت من الأشخاص المهتمين بشراء جواهر فري فاير باستمرار.

تعتبر جواهر Free Fire هي العملة الرسمية داخل اللعبة ولكي تحصل على جواهر فري فاير يمكنك شرائها بكل سهولة من خلال موقع mtcgame كما تحدثنا في الفقرة السابقة، تساعد جواهر فري فاير كل لاعب يمتلكها على شراء أفضل الأسلحة الحربية والذخيرة النادرة وكذلك الأدوات الموجودة داخل متجر لعبة فري فاير حيث يوجد العديد من الأشياء المتجددة وهذا فقط عندما تمتلك الجواهر، لذلك بسعي معظم اللاعبين لشراء جواهر فري فاير لكي يتمكنوا من شراء هذه الأسلحة أو الملابس أو شراء لاعبين جدد مثل شخصية كريستيانو رونالدو الجديدة داخل اللعبة والكثير من مميزات لعبة فري فاير.