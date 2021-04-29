وذكر المركز فى بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس أن البلاد سجلت 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة 188 وفاة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس التاجى فى البلاد ارتفع أيضا إلى 35 ألفا و394 حالة، أو ما يعادل 55.68 % من إجمالى عدد المصابين، بعدما تماثل 992 مريضاً إلى الشفاء التام فى آخر 24 ساعة.
وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايلاند تسجل 10 وفيات و1871 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.