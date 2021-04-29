تايلاند تسجل 10 وفيات و1871 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى تايلاند، تسجيل 10 وفيات لمصابين بفيروس كورونا المستجد و1871 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 63 ألفا و570 حالة.





وذكر المركز فى بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس أن البلاد سجلت 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة 188 وفاة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس التاجى فى البلاد ارتفع أيضا إلى 35 ألفا و394 حالة، أو ما يعادل 55.68 % من إجمالى عدد المصابين، بعدما تماثل 992 مريضاً إلى الشفاء التام فى آخر 24 ساعة.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.