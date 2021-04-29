الكشف عن دخول مئات المصابين بالسلالات الجديدة من كورونا إلى كندا

أكدت وكالة الصحة العامة الكندية، أن 557 مسافرا دخلوا البلاد مؤخرا، جاءت نتيجة فحوصاتهم للكشف عن السلالات الجديدة من فيروس كورونا إيجابية.

وأشارت الوكالة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن 518 من هؤلاء المصابين أصيبوا بسلالة المملكة المتحدة، و27 بسلالة جنوب إفريقيا و 12 اخرين بسلالة البرازيل.

وأوضحت أنه من تاريخ 7 إلى 24 نيسان/أبريل الحالي، حددت وكالة الصحة العامة الكندية، 165 رحلة جوية قادمة من 19 دولة مع راكب واحد على الأقل، ثبتت إصابتهم فيما بعد بكورونا.

وكانت كندا قد حظرت الأسبوع الماضي الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان، لمدة شهر بعد أن هبطت طائرات كثيرة على أراضيها تحمل مصابين بكورونا.