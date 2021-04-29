أكدت وكالة الصحة العامة الكندية، أن 557 مسافرا دخلوا البلاد مؤخرا، جاءت نتيجة فحوصاتهم للكشف عن السلالات الجديدة من فيروس كورونا إيجابية.
وأشارت الوكالة في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن 518 من هؤلاء المصابين أصيبوا بسلالة المملكة المتحدة، و27 بسلالة جنوب إفريقيا و 12 اخرين بسلالة البرازيل.
وأوضحت أنه من تاريخ 7 إلى 24 نيسان/أبريل الحالي، حددت وكالة الصحة العامة الكندية، 165 رحلة جوية قادمة من 19 دولة مع راكب واحد على الأقل، ثبتت إصابتهم فيما بعد بكورونا.
وكانت كندا قد حظرت الأسبوع الماضي الرحلات الجوية القادمة من الهند وباكستان، لمدة شهر بعد أن هبطت طائرات كثيرة على أراضيها تحمل مصابين بكورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف عن دخول مئات المصابين بالسلالات الجديدة من كورونا إلى كندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.