إصابات كورونا في الهند تتجاوز 18 مليونا وزيادة قياسية في الوفيات

سجلت الهند اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، في حين رفضت الحكومة تقارير تحدثت عن مشكلات في حملة التطعيم.

وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة اليوم، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.

وقال خبراء إن الأمل في السيطرة على الموجة الثانية العنيفة من جائحة كوفيد-19 في الهند يكمن في تطعيم عدد سكانها الضخم.

وفتحت البلاد أمس الأربعاء باب التسجيل لكل من تجاوز عمره 18 عاما لتلقي اللقاح بدءا من السبت المقبل.

لكن الهند، وهي أحد أكبر منتجي اللقاحات في العالم، لا تملك مخزونا كافيا لتطعيم نحو 600 مليون مؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الكثيرون إنهم فشلوا في التسجيل لتلقي اللقاح، واشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من أنهم لم يتمكنوا من تحديد موعد للتطعيم أو عجزوا عن التسجيل عبر الإنترنت بسبب التوقف المتكرر للموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

لكن الحكومة قالت في بيان في وقت متأخر أمس: ”تشير الإحصاءات إلى أن النظام، على النقيض تماما من الحديث عن توقفه أو بطء الأداء، يعمل دون أي خلل“.

وذكرت الحكومة أن أكثر من ثمانية ملايين مواطن سجلوا أسماءهم لتلقي التطعيم، لكن لم يتضح بعد عدد من تحددت لهم مواعيد لذلك.

وتلقى نحو 9% من سكان الهند جرعة واحدة من اللقاح منذ أن بدأت حملة التطعيم في كانون الثاني/يناير بالعاملين في القطاع الصحي وكبار السن.

وتعاني المستشفيات ومحارق الجثث ضغوطا شديدة بسبب الموجة الثانية من الجائحة، ما دفع حلفاء الهند في الخارج للإسراع بإرسال أدوات وتجهيزات.

ووصلت إلى العاصمة دلهي اليوم الخميس طائرتان من روسيا تحملان 20 جهازا لتوليد الأكسجين و75 جهاز تنفس صناعي و150 جهاز متابعة يوضع على جانب الأسرة وأدوية تعادل إجمالا 22 طنا متريا.

وترسل الولايات المتحدة للهند إمدادات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار تشمل ألف اسطوانة أكسجين و15 مليون كمامة و95 مليون اختبار للتشخيص السريع، بحسب ما ذكر البيت الأبيض في بيان أمس.

وتسجل دلهي وفاة كل أربع دقائق بكوفيد-19 وتنقل سيارات الإسعاف الضحايا إلى منشآت مؤقتة لإحراق الجثث في ساحات عامة وأماكن لانتظار السيارات حيث توضع الجثث في صفوف لإحراقها جماعيا.

ويواجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي انتقادات بسبب السماح بإقامة مؤتمرات سياسية حاشدة واحتفالات دينية مما تسبب في انتشار العدوى بقوة في الأسابيع الماضية.