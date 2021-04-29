إسرائيل تعيد فتح منطقة صيد السمك قبالة قطاع غزة‎

أعادت إسرائيل، اليوم الخميس، فتح منطقة صيد السمك قبالة سواحل قطاع غزة وتوسيعها إلى 15 ميلا بحريا بسبب استتباب الهدوء، بعدما أغلقتها الاثنين نظرا ”لاستمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه أراضيها“.

وأكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، أنه ”بعد مشاورات أمنية، تقرر اليوم الخميس إعادة فتح منطقة الصيد وتوسيعها إلى 15 ميلا بحريا“.

وأضافت أن ”استئناف السياسة المدنية تجاه قطاع غزة وإعادتها إلى الروتين مرهون باستمرار السلام والاستقرار الأمني“.

وكانت إسرائيل قد أغلقت الاثنين منطقة الصيد في قطاع غزة ”بالكامل (…) وحتى إشعار آخر“.

وقالت وحدة التنسيق آنذاك إن القرار اتخذ ”في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (…) وفي ضوء أعمال الإرهاب المتكررة التي تشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية“، محملة حركة حماس مسؤولية ما يجري في غزة.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا وجويا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وتسيطر عليه حركة حماس منذ أكثر من عقد.

ويبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهونا بمستوى التوتر بين الجانبين.

وأعادت إسرائيل أوائل أيلول/سبتمبر فتح منطقة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة لمساحة 15 ميلا بعد اتفاق مع حماس.

وأطلقت مساء الأحد، وليل الأحد/ الاثنين، خمسة صواريخ باتجاه إسرائيل، مقابل ثلاثين صاروخا ليل الجمعة/السبت، وردت إسرائيل بشن غارات على أهداف عدة في القطاع.

وتزامن هذا التوتر بين إسرائيل وحماس مع صدامات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين من جهة، ومتظاهرين فلسطينيين من جهة ثانية، على خلفية منع الفلسطينيين من التجمع عند باب العامود، أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة.

وتوصلت حماس وإسرائيل منذ حرب 2014 إلى تفاهمات للتهدئة بوساطة مصرية، لكن هذه التهدئة بقيت هشة، إذ تم اختراقها مرارا.